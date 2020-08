Via Ripamonti, in ex Consorzio Studentato per 700 universitari a prezzo accessibile

“Incrementare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili per gli studenti che scelgono l’eccellenza delle università milanesi, garantendo altresì il recupero di un edificio di pregio in disuso da tempo. Con questo obiettivo l’Amministrazione ha riconosciuto l’interesse pubblico e generale quale servizio per la città relativo alla proposta pervenuta per la realizzazione di uno studentato convenzionato in via Ripamonti 35/37 per circa 700 studenti”. Lo comunica una nota di Palazzo Marino. Spiega l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran: “Milano vuole continuare ad essere una città attrattiva per i giovani. Sono oltre 200 mila gli studenti fuorisede, abbiamo quindi bisogno di ampliare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili. Proprio in questo versante della città ha aperto da poco il nuovo campus della Bocconi, allo scalo di Porta Romana il villaggio olimpico sarà trasformato in appartamenti per universitari”. Il progetto presentato dalla società PRELIOS SGR Spa ha già avuto il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio e prevede la realizzazione di alloggi con tariffe a canone calmierato e di un locale con accesso autonomo di circa 240 mq ad uso comune degli utenti della residenza e della cittadinanza per lo svolgimento di manifestazioni, eventi, mostre e convegni. L’intervento consente inoltre il recupero dell’edificio dell’ex consorzio agrario, con un intervento che prevede sia ristrutturazione sia nuova costruzione, con il conseguente miglioramento del decoro urbano nel quartiere.

(Mianews)

