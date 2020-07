Torna il kit di benvenuto per i nuovi nati

Al via la distribuzione del pacco dono “Benvenuti nella casa delle coccole”



Torna“Benvenuti nella casa delle coccole”, il progetto di welfare per portare nelle case di tutti i nuovi nati residenti a Milano un pacco dono con prodotti per la salute e il benessere di tutti i bambini nati nel 2020 e dei loro genitori. A qualche settimana dalla nascita le famiglie dei nuovi nati residenti a Milano riceveranno una lettera di benvenuto, accompagnata dalle istruzioni per ritirare gratuitamente il kit in una delle 90 sedi di LloydsFarmacia. o scorso anno oltre il 90% di sacchetti è stato ritirato a fronte di 10.325 nati nel 2019 e il progetto si è avvicinato ai bisogni concreti dei neogenitori. Uno sviluppo che ha portato ad accogliere spunti e suggerimenti dei cittadini come il passaggio dalla scatola, con cui il pacco esordiva nel 2017, ad un comodo zainetto, più facile da trasportare e riutilizzabile e la revisione della tipologia e della disponibilità di taglie dei prodotti. Tra le novità di questa edizione una guida negli anni delicati della crescita dei bambini attraverso prodotti per lo svezzamento e per l’igiene orale.

Il progetto di welfare, ispirato ai Paesi scandinavi e nato a Milano nel 2017, è stato adottato da diversi altri comuni d’Italia come Bologna, Cremona, Prato, Lissone, San Giovanni Valdarno, Sant’Agata Bolognese Solaro, Maslianico e Desio. La composizione del pacco è resa possibile grazie al prezioso contributo di Anteo Palazzo del Cinema, Coop Lombardia, Cortilia, Fidia Farmaceutici con Connettivina e Iridium Baby, Ganassini con Rilastil, Johnson & Johnson con Aveeno, Kimberly-Clark Srl con il brand Huggies, LloydsFarmacia del Gruppo Admenta Italia, L’Oreal con il brand La Roche Posay, Mellin.

Composizione del kit “Benvenuti nella casa delle coccole” 2020:

3 sacchetti (7 ml) di balsamo idratante corpo bambini – La Roche Posay

brochure informativa sulla pelle atopica – La Roche Posay

1 sample (con 2 pannolini 2 veli per ogni sample) taglia 3 – Huggies

crema smagliature da 75 ml – Rilastil

1 confezione da 2 pezzi di garze oculari Iridium – Fidia Farmaceutici

1 flacone di Connettivina baby 10 ml – Fidia Farmaceutici

crema di riso biologica – Mellin

cartolina informativa e buono sconto – Mellin

detergente bagnetto 50 ml – Aveeno

buono sconto – Aveeno

buono per 40 consegne gratuite per la spesa a domicilio – Cortilia

dentifricio Coop Crescendo anticarie 75 ml – Coop Lombardia

salviette detergenti per il cambio del bambino Coop Crescendo – Coop Lombardia

buono sconto Coop Crescendo – Coop Lombardia

buono sconto LloydsFarmacia

buono sconto di € 2 rassegna cinematografica Cinemamme – Anteo Palazzo del Cinema