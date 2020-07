Dopo quasi vent’anni di attesa aperto il giardino in via Sismondi

La vicenda burocratica di via Sismondi 32 ha finalmente un lieto fine, con l’apertura alla cittadinanza di un giardino di circa 1.800 mq. Chi vive nella zona di piazzale Susa conosce la storia: nel 2002 è stato dato il via libera alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo a servizio del condominio che si affaccia sull’area. Sopra il garage il condominio avrebbe dovuto creare un’area verde attrezzata aperta al pubblico. L’intervento è stato realizzato ma i cancelli non sono mai stati aperti. E’ stato siglato un nuovo accordo: il settore Verde ha ripristinato la vivibilità dell’area con un intervento da circa 35mila euro che ha visto la posa di uno scivolo doppio con ponte, un gioco a molla, una cunetta in gomma e la gomma antitrauma, e se ne prenderà cura per i prossimi sette anni, trascorsi i quali la manutenzione passerà in carico al condominio. In autunno il giardino verrà intitolato al giornalista Beppe Viola, che abitava nella zona. Spostandosi in zona Navigli, è aperta l’area giochi riqualificata in piazzale Cantore (giardini Ambrogio Fogar), attrezzata con una struttura gioco inclusiva con rampa, tre giochi a molla e un’altalena con due sedute. Nei giorni scorsi il perimetro dell’area è stato seminato e l’erba sta iniziando a crescere.

