Grazie all’impegno delle forze dell’Ordine catturato l’autore della violenza al Monte Stella.

L’impegno delle Forze dell’Ordine, la loro professionalità e le nuove tecnologie, hanno permesso di catturare l’uomo autore del gesto vigliacco il 15 luglio nel parco del Monte Stella dove una donna che passeggiava con il suo cagnolino nel verde è stata aggredita e violentata. L’uomo è di origine africana, ma potrebbe essere di qualsiasi altra nazionalità: il gesto che ha compiuto è da vigliacchi! Non si può e non si deve giustificare in alcun modo. Qualsiasi tipo di violenza su una donna va condannata pesantemente. Forse bisogna inasprire le pene per questi vili individui, forse ci vuole la castrazione chimica o certamente assistenza psichiatrica specialistica, forse ci vuole un registro dove vengano scritti nomi, cognomi e fotografia del loro volto…Sicuramente è un problema anche culturale che richiede interventi seri nelle scuole e in famiglia. Sicuramente è necessaria più prevenzione, maggiore presenza di “divise” sul territorio specie nelle zone più a rischio come le aree verdi, le metropolitane, le zone poco illuminate (queste solitamente nelle periferie).

Il tema è molto delicato, ma non significa che non sia risolvibile. Con impegno di tutti, con serietà e perseveranza, senza sconti di pena per questi che tutto sono tranne che uomini, sono certa che questo fenomeno di cui ormai da troppo tempo si parla e poco di concreto si attua, può e deve essere contrastato. Non vogliamo più sentire fatti di cronaca che raccontino violenza sulle donne. Chiedo al vice sindaco Scavuzzo, al Questore e al Prefetto di mettere in campo tutte le forze disponibili e concentrate a combattere al massimo questo odioso reato. Le Donne devono tornare a sentirsi sicure di uscire di casa, dal luogo di lavoro, sui mezzi pubblici, ovunque, in qualsiasi ora della giornata! Da donna sono vicina a chi ha subìto un reato tanto devastante, da donna dico :”Ora basta! Tutte le istituzioni facciano la loro parte! Donne rispettate e libere!!

Rosa Pozzani Vicepresidente Consiglio Municipio 4 e Coordinatrice Azzurro Donna Milano