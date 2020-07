Coronavirus: 9 i nuovi casi registrati ieri a Milano, 82 in Lombardia. 3 i decessi

Sono 17 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 9 a Milano città.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia nella giornata di ieri sono stati 82, di cui 30 a seguito di test sierologici e 12 ‘debolmente positivi’, a fronte di 15.086 tamponi eseguiti. Tre i decessi, in tutto 16.801 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 113 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono 17, 139 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.232.915 tamponi. Nelle province di Lecco, Lodi e Sondrio non sono registrati nuovi casi,in quella di a Bergamo 27, 17 in quella di Milano, 15 in quella di Varese 15, 6 in quella di Brescia, in quelle di Pavia, Monza e Cremona 3 per rispettivo territorio, Como e Mantova un caso per provincia