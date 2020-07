Via Costa, comitato residenti in piazza contro il degrado nel quartiere

Andare in piazza per essere ascoltati quando le criticità sono difficili da superare e le istituzioni sembra guardino altrove. Cittadini che vivono ai margini di una convivenza civile, peraltro comune a molti quartieri. Le proteste si ripetono, gridate. Anche ieri Mianews descriveva “ Armati di scopa, paletta, guanti e tubo per innaffiare i residenti e commercianti di via Costa, zona Loreto, hanno ripulito i giardini della via all’angolo con piazzale Loreto. Dopo le manifestazioni del 2 e 4 luglio gli abitanti sono tornati in strada contro il “degrado e l’inciviltà”.“Ormai qua è diventato un delirio – raccontano Gabriella S. e Valentina C. del comitato cittadini via Costa che temono di dare il loro cognome per ripercussioni -. A tutte le ore ci sono incivili che bevono e urinano da tutte le parti. Dopo aver trascorso la loro serata non si degnano nemmeno di buttare le bottiglie usate”.

Il problema non è solo di decoro: “Qua abbiamo paura anche ad uscire di casa, una ragazza di 22 anni è stata seguita fino alla porta di casa. Ci sono schiamazzi e musica ad altissimo volume: non chiediamo tanto ma solo sicurezza, rispetto e pulizia”. Tra i cittadini che si sono “rimboccati le maniche” anche l’assessore alla sicurezza della Regione, Riccardo De Corato: “Qui anche io come residente – spiega – . Il problema arriva da via Padova. Non ci sono più negozianti italiani se non un calzolaio storico. I sudamericani fanno quello che vogliono indisturbati. Ci vogliono più controlli e telecamere. Le pattuglie della polizia di Stato devono entrare nella piazzetta”.

Ad essere “presi d’assalto” sono anche i box sotterranei e l’edicola “dove le persone vanno per avere rapporti sessuali o per fare i loro bisogni”.

Il prossimo 28 luglio il comitato avrà un tavolo all’interno del commissariato di Villa San Giovanni per “cercare una soluzione al problema”. Cercare, fare, ma risolvere

