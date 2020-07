Comune, De Chirico (FI): Milano come Bogotà, altro che Roma e Torino

Anche oggi le cronache raccontano di due accoltellamenti per cui gli inquirenti stanno verificando le dinamiche. Le aggressioni nel quartiere Vigentino e a bordo del bus 93 chiudono un weekend di sangue e violenza gratuita nella nostra città. Proprio nella settimana in cui il sindaco, è bene ricordarlo, suggeriva a noi esponenti dell’opposizione di andare a farsi un giro nelle periferie di Roma e Torino. Lo storytelling del sindaco influencer non funziona più perché Milano è ormai diventata come Bogotà, dove le spedizioni punitive avvengono anche sui mezzi pubblici. Suggerisco a Sala di accantonare la sua immagine di successo e di aumentare gli agenti di Polizia Locale a presidio del territorio cittadino.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale Forza Italia Milano