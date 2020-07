ATM – De Corato “Situazione inaccettabile, meno mezzi e super affollati”

L’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato stigmatizza la situazione dei mezzi pubblici milanesi «Meno mezzi Atm e super affollati» «Non riesco neanche più a contare le segnalazioni che mi arrivano ogni giorno e che vengono pubblicate anche sui social per denunciare la situazione inaccettabile in cui viaggiano i mezzi pubblici a Milano» contesta «Nonostante ci troviamo ancora in emergenza Covid continua non vengono rispettate le regole di distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina. Come se non bastasse, con l’entrata in vigore dell’orario estivo sono state tagliate le corse e questo significa vetture ancora più affollate. Un dato allarmante che riguarda sia le linee di superficie che la metropolitana». E sottolinea che «gli stessi conducenti si trovano in una situazione insostenibile mentre la security Atm non basta per svolgere i controlli»

