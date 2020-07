Università “Da settembre attività in presenza” Ministro Manfredi alla Conferenza dei Rettori Lombardi

Ieri pomeriggio, nella sede dell’Universita’ Statale di Milano, si sono riuniti i 14 membri della Conferenza dei Rettori delle Università lombarde, alla presenza del ministro Gaetano Manfredi e del governatore Attilio Fontana.

Il ministro ha confermato che le lezioni universitarie “da settembre saranno ‘in presenza’, con offerta a distanza per garantire diritto studio a coloro che non hanno possibilità di essere presenti, come gli studenti internazionali”. Sottolineando che si tratta di un messaggio importante per la Lombardia e tutto il nostro Paese “Manteniamo massimo il livello di sicurezza, ma gli studenti devono essere consapevoli che bisogna tornare in aula e nelle biblioteche. Il futuro della Lombardia non può che ripartire dalle Università”. Inoltre “massima attenzione va rivolta ai temi del diritto allo studio”, ha detto il ministro. “Ci aspetta una crisi economica e per questo servono interventi che supportino le famiglie con redditi più bassi, con un sostegno alla tassazione universitaria da parte del Governo”.

“L’obiettivo – hanno sottolineato i rettori lombardi – si conferma quello di garantire alle centinaia di migliaia di studenti un insegnamento eccellente, regolare e sicuro, indipendentemente dalla modalità. Secondo questo principio gli atenei stanno progettando il nuovo anno accademico: spazi, docenze, servizi allo studente, laboratori, tirocini e i sistemi informatici. La didattica a distanza continuerà a essere parzialmente presente negli atenei con tutti i vantaggi che, se propriamente utilizzata, porta con sé. Sebbene la vocazione principale rimanga quella della didattica in presenza, con un’organizzazione “preventiva” di didattica mista, il sistema lombardo sarà pronto a qualsiasi scenario”

“La Lombardia sta lavorando con le altre Regioni e con il Governo affinché a nessuno dei nostri giovani sia precluso il diritto allo studio. L’accordo e’ quasi chiuso, non prevede tagli ai trasferimenti e quindi sara’ possibile garantire tutte le risorse messe finora a disposizione del sistema universitario”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa, organizzata in occasione dell’incontro con il ministro dell’Universita’, Gaetano Manfredi, e la Conferenza dei Rettori Universitari Lombardi, questo pomeriggio, nella sede dell’Universita’ Statale di Milano. “Ringrazio il ministro – ha aggiunto il presidente – per aver riservato la sua prima uscita pubblica alla nostra regione e al nostro sistema universitario. Un sistema che ha dimostrato di essere rapidissimo nel valutare il pericolo e chiudere, assicurando la continuita’ dell’offerta didattica a distanza”. “La ricerca e l’innovazione – ha rimarcato il governatore Fontana – sono un pilastro portante delle politiche regionali che mettiamo a disposizione dei nostri giovani. Solo attraverso questi elementi si potra’ garantire lo sviluppo necessario alla Lombardia per uscire il piu’ velocemente possibile dalla drammatica esperienza del Covid-19 e rilanciare l’intero Paese”.