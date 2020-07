Dal 3 luglio partono i centri estivi per l’infanzia, la modulistica necessaria per l’ingresso

Venerdì 3 luglio apriranno le porte le 68 scuole dell’infanzia che ospiteranno i centri estivi comunali per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Le graduatorie degli ammessi sono disponibili per la consultazione al link A causa della complessa situazione sanitaria, all’ingresso verrà espletata una procedura di triage, riassunta in nel video esplicativo consultabile al link che prevede anche la consegna di alcuni moduli. Per facilitare le operazione ed evitare di creare assembramenti all’ingresso, è utile che le famiglie portino con sé i documenti, reperibili a questo link La normativa vigente in materia di contenimento del Covid-19 non permette di pianificare le stesse attività degli anni scorsi. Per tutelare la sicurezza e la salute di bambini e lavoratori, è stato impostato un diverso progetto educativo che viene riassunto con un video a questo link.

