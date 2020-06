Dal 7 lug Atir nel Parco Chiesa Rossa con artisti a sorpresa

Da martedì 7 a martedì 28 luglio – ore 19.30 Cortile Chiesa di S.Maria alla Fonte – c/o Parco Chiesa Rossa ingresso Via S. Domenico Savio 3

LA PRIMA STELLA DELLA SERA 22 artisti, 22 storie, 22 incontri a sorpresa + uno spettacolo per bambini

Mila Boeri, Valerio Bongiorno, Lella Costa, Cristina Crippa per TEATRO DELL’ELFO, Nadia Del Frate per MTM, Mattia Fabris, Matilde Facheris, Paolo Faroni, Manuel Ferreira per ALMA ROSE’, Lorenzo Piccolo per NINA’S DRAG QUEEN, Stefano Orlandi, Rita Pelusio, Maria Pilar Pérez Aspa, Fausto Russo Alesi con Fausto Malcovati, Annig Raimondi e Genni D’Aquino per PACTA dei Teatri, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Antonello Taurino per TEATRO DELLA COOPERATIVA, Giulia Viana per ECO DI FONDO, Debora Villa, Sandra Zoccolan, Debora Zuin.

Oltre alle proposte “al buio”, ci sarà uno spettacolo per bambini e famiglie, l’unico ad essere svelato, il 26 luglio alle ore 17.45: Mila Boeri e David Remondini in “Amici per la pelle”. Attenzione, fino all’alzata del “sipario”, non si saprà chi di questi artisti si potrà incontrare. Gli spettatori potranno acquistare il biglietto per una specifica data ma non sapranno quale, tra i titoli proposti, vedranno. Gli attori si presteranno a questo gioco fuori dagli schemi, nel cortile dei Frati Minori Cappuccini, uno spazio raccolto all’interno del parco Chiesa Rossa, il parco di Piazzale Abbiategrasso

CAPIENZA: 66 persone

ORARIO: spettacolo ore 19.30 – durata un’ora circa

ORARIO spettacolo bambini del 26 luglio: ore 17.45

PREZZO: 10€+prevendita – è vivamente raccomandato l’acquisto online.

ACQUISTO ONLINE: prossimamente su www.atirteatroringhiera.it

INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it