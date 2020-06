Cesano Boscone- Al via il Centro Estivo per i bambini dei nidi

Le porte dell’asilo nido si apriranno da lunedì 6 luglio sino al 7 agosto. Per favorire le famiglie nel difficile equilibrio casa-lavoro sarà data priorità ai genitori entrambi lavoratori, non in modalità smart working.

È stato approvato in questi giorni dall’amministrazione comunale di Cesano Boscone il progetto educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 42 mesi che, rispondendo alle direttive anti Covid-19 e alle specifiche linee guida nazionali e regionali sul tema della prima infanzia, darà forma, dal 6 luglio sino al 7 agosto, al servizio estivo presso il nido M. Montessori di Cesano Boscone. Nato per dare ai più piccoli la possibilità di vivere esperienze di gioco e socialità al di fuori del contesto domestico e, al contempo, per dare un supporto concreto alle famiglie nel difficile equilibrio casa-lavoro, il centro estivo, che partirà con un numero minimo di 15 bambini iscritti fino ad un numero massimo di 45, garantirà tutte le misure di igiene e sicurezza necessarie per fronteggiare questo periodo di emergenza sanitaria.

Ogni mattina all’ingresso sarà, infatti, previsto per tutti i bambini e per gli accompagnatori il controllo della temperatura e l’obbligo di igienizzazione delle mani; saranno organizzati ingressi e uscite scaglionati e, dove è possibile, verranno differenziati i punti di entrata con rilevazione di percorsi obbligati. Verrà inoltre vietato ad ogni accompagnatore l’accesso all’interno della struttura: saranno comunque previsti punti esterni dove poter salutare il proprio bimbo prima di andare al lavoro. “Le linee guida di Governo e Regione per l’apertura dei centri estivi rivolti ai bambini 0-3 anni – dichiara l’assessora alle Politiche di Welfare Mara Rubichi – sono arrivate il 12 giugno e nelle ultime due settimane abbiamo lavorato con convinzione per attivare il servizio sul nostro territorio. Ci preme che le famiglie con bambini piccoli abbiano un luogo sicuro in cui lasciare i propri figli per recarsi al lavoro e siamo convinti che dopo così tanti mesi anche per i più piccini sia importante ritornare ad avere relazioni con i propri coetanei, in tutta sicurezza”.

L’orario di apertura del servizio sarà dalle 8.30 alle 16.30; i bambini saranno coinvolti con racconti, canti e giochi. Le attività saranno svolte secondo regole condivise, prima tra tutte quella del distanziamento sociale, privilegiando gli spazi aperti. Per questioni organizzative è necessario iscriversi entro l’1 luglio: sarà data priorità ai bambini che già hanno frequentato i nidi di Cesano Boscone durante l’anno educativo 2019/20 e ai genitori entrambi lavoratori non in modalità smart working. L’iscrizione è aperta anche ai bambini già in graduatoria per l’anno educativo 2020/21 e a tutte le famiglie residenti con figli dai 12 ai 42 mesi. Sarà possibile iscriversi a una o più settimane: le quote settimanali varieranno, a seconda dell’Isee presentato, da 50 euro, per le fasce più basse, sino a 150 euro, per quelle più alte. Il restante costo, maggiorato a causa della implementazione delle misure di sicurezza richieste dal Governo e dalla Regione per la pandemia, verrà sostenut0 direttamente dal Comune.

È possibile, attraverso il sito dell’Inps, fare domanda per ottenere il bonus babysitting utilizzabile fino al 31 luglio anche per i centri estivi. Informazioni sui requisiti e le modalità di erogazione del contributo governativo al link https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53746&lang=IT.

I genitori che hanno la necessità di un supporto per chiedere il bonus possono chiamare il numero 0248694637 (dalle 9 alle 11) e fissare un appuntamento presso gli uffici comunali.

Informazioni e modulo per l’iscrizione al link https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/index.php/archivio-news-e-avvisi/news-del-comune/536-asili-nido-centro-estivo- 2020