L’opinione di un lettore: “4 motivi per dire no all’invasione delle piste ciclabili”

Primo, chi non vuole o non può utilizzare la bicicletta (io non posso), non deve essere obbligato, colpevolizzato, punito, discriminato, a favore dei fanatici del pedale: quelli senza costi di assicurazione, targa, bollo, manutenzione. Quelli del io l’auto la uso poco (perché l’auto ce l’hanno, e sempre in box), voglio andare in bici e gli altri si devono spostare quando passo io. A Milano non c’è spazio per tutti e la viabilità è stata creata ed adattata per decenni alle auto – che produciamo anche in Italia – ed ai mezzi dell’ATM. NON ALLE BICILETTE e, men che meno, ai DEMENZIALI MONOPATTINI.

Secondo, a me piace guidare, mi piace andare in auto, sto bene mentre guido, e non voglio avere biciclette che ostacolano e degradano e rendono pericolosa la mia gioiosa guida.

Terzo, se c’è qualche idiota che crede che il Covid sia favorito dallo smog o che andando tutti in bicicletta a Milano risolveremo il problema dell’inquinamento della Pianura Pandana, è meglio si faccia curare da uno di quelli bravi.

Quarto, se qualche idiota crede che distruggere la viabilità di viale Monza e Bisceglie-Bande Nere apporti più benefici che danni, è meglio si faccia curare da uno di quelli che cura quelli bravi. ….

Marco