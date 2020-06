Il Cinemino dal 22 giugno riapre la sala di Via Seneca con una programmazione all’insegna della ripartenza

Si riapre!

Dal 22 giugno una programmazione all’insegna della “ripartenza”

Il Cinemino e Il Bar de Il Cinemino alzano la saracinesca di via Seneca 6 a partire da lunedì 22 giugno. Con emozione ed entusiasmo torniamo a far pulsare il proiettore. Non neghiamo le incertezze e la fatica di aprire in un momento così particolare e confuso e con condizioni imposte dall’emergenza che su una piccola sala come la nostra sono particolarmente difficili. Ma il Cinemino c’è. Vogliamo tornare ad essere vicini ai nostri soci. Tornare a proiettare film. Tornare alle chiacchiere condivise davanti a un caffè o a un bicchiere di vino. Ma soprattutto torniamo per dimostrare l’importanza della sala cinematografica nelle abitudini del pubblico. Torniamo per non perdere l’allenamento.

E così dal 22 giugno la programmazione di questa prima settimana così speciale ruota attorno al tema della “ripartenza” e delle nuove occasioni con cinque titoli premiati in numerosi festival. Cominciamo da dove ci eravamo interrotti riproponendo la commedia “l’Hotel degli amori smarriti” (lunedì 22 giugno, ore 21), ultimo titolo in cartellone prima della chiusura, dove una crisi coniugale diventa un’opportunità per guardare le cose con più attenzione e “Alice e il sindaco”, bloccato dal lockdown, che affronta il tema della l’etica della politica, intesa come amministrazione del bene pubblico coerente a un sistema di valori. Si aggiungono la prima visione del racconto biografico di Shia LaBeouf in “Honey Boy” , attore che ritroviamo accanto al giovane protagonista affetto da Sindrome di Down che vuole diventare un eroe del wrestling nell’inedito “In viaggio verso un sogno” fino all’attualità con “Il diritto di opporsi”, il resoconto della battaglia contro l’ingiustizia e il razzismo reso celebre da Harper Lee con il suo “Il buio oltre la siepe”.

Lunedì 22 giugno, ore 21.00 – Domenica 28 giugno, ore 21.00 – Mercoledì 1° luglio, ore 21.00 L’Hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré (Francia, 2019, 86 min.) con Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay, Stéphane Roger.

Martedì 23 giugno, ore 21.00 – Sabato 27 giungo, ore 17.00 – martedì 30 giugno, ore 21.00 Alice e il sindaco di Nicolas Pariser (Francia, 2019, 103 min.) con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz.

Mercoledì 24 giugno, ore 21.00 – Venerdì 26 giugno, ore 21.00 – Domenica 28 giugno, ore 21.00 In viaggio verso un sogno di Tyler Nilson, Michael Schwartz (Usa, 2019, 97 min.) con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen, John Hawkes, Bruce Dern

Giovedì 25 giugno, ore 21.00 – Sabato 27 giungo, ore 21.00 Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (Usa, 2019, 136 min.) con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O’Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson.

Lunedì 29 giugno, ore 21.00 – Giovedì 2 luglio, ore 21.00 Honey Boy di Alma Har’el (Usa, 2019, 94 min.) con Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, Byron Bowers, Laura San Giacomo, FKA Twigs.

Prosegue anche la programmazionein streaming sul sito di ilCinemino@Home con Mister Wonderland di Valerio Ciriaci. Il documentario si è aggiudicato il “Premio Cinemino” all’ultima edizione del Festival dei Popoli. Il premio, nato dalla collaborazione tra l’omonimo progetto culturale e lo storico festival del documentario sociale, è stato assegnato dai soci fondatori de “Il Cinemino” al documentario tra quelli del concorso italiano della 60/ma edizione del Festival dei Popoli “che meglio incarna impegno, valore sociale e linguaggio innovativo”. Il costo del biglietto è di 4, 90 euro e avrà una validità di 7 giorni.

Sono inoltre accessibili gratuitamente in streaming nella pagina @Home una selezione di cortometraggi in collaborazione con Artex.

ilCinemino@home è un altro modo di fare Cinemino. Un canale virtuale dove proponiamo film, corti, contenuti esclusivi, interviste e backstage per ampliare la nostra offerta e arricchirla con tutto quello che ci piace. Alcuni contenuti saranno a pagamento, altri gratuiti, accessibili a tutti e facili da vedere. Un modo in più per stare vicini.

IN RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO IMPOSTE PER L’EMERGENZA LEGATA AL CONTENIMENTO DEL COVID, I POSTI IN SALA SONO LIMITATI. SI CONSIGLIA DI PRENOTARE ON LINE. I POSTI ASSEGNATI RISPETTANO LA DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI SPETTATORE.

Il Cinemino è un cineclub e l’ingresso in sala è riservato ai soci. Si ricorda che NON è possibile fare la tessera al momento: si consiglia di richiederla almeno il giorno precedente, compilando il modulo sul sito www.ilcinemino.it.

Per accedere alla prima proiezione i nuovi soci 2020 devono compilare il form (www.ilcinemino.it/tessere-2/) e attendere un giorno per l’approvazione. I soci 2019 e 2018 possono rinnovare la tessera direttamente in biglietteria senza compilare nuovamente il modulo e senza dover attendere 24 ore. I soci 2018 possono rinnovare tessera dopo aver compilato il form (www.ilcinemino.it/tessere-2/), senza dover attendere 24 ore. La tessera costa 5 € (gratuita per i minori), è nominale e non cedibile, ed è valida fino al 31 dicembre 2020. Il biglietto costa 7,50 euro (intero), 5 euro (ridotto) ed è pre-acquistabile on line a link www.ilcinemino.it/ticket- on-line/ con un sovrapprezzo di 0.50 €.



