Viale Puglie. Forza Italia: in piazza con i comitati di quartiere contro i mercatini dell’illegalità

Domani mattina (oggi ndr) parteciperò insieme a Rosa Pozzani, vicepresidente del Consiglio di Municipio 4, al “Sit-in per la Legalità” organizzato dal Comitato Pro Parco Alessandrini, Comitato Quartiere Corvetto, Comitati Milano Sud, Comitato Quartiere Bonomelli per chiedere con forza al sindaco Sala la chiusura dei mercatini di viale Puglie e più Forze dell’Ordine sul territorio. La manifestazione è stata autorizzata dalla Questura e verrà svolta in assoluta sicurezza, garantendo il distanziamento fisico dei partecipanti che indosseranno tutti la mascherina. L’appuntamento è fissato per le 10.30 in piazzale Cuoco nei pressi della caserma dei Pompieri. A nulla sono serviti i 100 giorni di chiusura a seguito dello stato d’emergenza. I mercatini riprendono come se nulla fosse, siamo curiosi di verificare se all’interno delle aree private saranno altrettanto bravi nelle sanificazioni e nell’esecuzione dei protocolli di sicurezza.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano