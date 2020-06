Un premio e un “Grazie” alle Associazioni di Soccorso, ma non basta (con video)

Mediolanum Soccorso ONLUS si propone al servizio del cittadino milanese con un innovativo ed efficiente servizio di assistenza a 360 gradi, garantendo un rapido e professionale servizio per qualsiasi tipo di necessità anche ad enti pubblici e privati. L’associazione Pro Tetto onlus, svolge attività nel settore dell’;assistenza sociale ed in particolare si propone di aiutare soggetti svantaggiati in ragione di condizioni economiche, sociali o famigliari, costrette a vivere per strada, in auto, nei box, nelle cantine.

Di seguito in due video la premiazione e le brevi interviste: “2 chiacchiere con Mediolanum Soccorso”, interviste a Francesco Tambasco della Mediolanumsoccorso e a Luigi Morandi dell’associazione Pro Tetto nel corso della premiazione ai volontari.

( FILMATO INTEGRALE DELLA PREMIAZIONE ) A Milano il 13 Giugno nelle sede di Via Feltre n.32 si è svolta la premiazione ai volontari e alle associazioni per ringraziarle dell’infaticabile lavoro svolto nel periodo del Covid19.

In entrambi i video conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Body Cam Diamond Frank