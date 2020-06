Arrivano 750 monopattini per unirsi alle bici e fare la felicità di Sala. Le periferie sono divorate dal degrado

Vorrebbe fare il modesto, senza spavalderia, per accreditare il suo alto buon senso, ma non conosce il dubbio e neppure l’ascolto. Parla durante l’incontro “Obiettivo Milano. Verso le comunali” promosso dall’associazione Cronisti in Comune.- “Non mi darei un voto. Il giudizio sull’operato è sempre discutibile e non è quasi mai sereno. Dico che quello che ritengo ho fatto lo si è visto fino a prima della pandemia in una città che veniva indicata come la città con il miglior livello di vivibilità in Italia, poi si possono trovare mille sfumature e ovviamente è chiaro che io ero e sono consapevole che c’è ancora molto da fare” Sì, i limiti si vedono. E’ sufficiente guardare le periferie abbandonate all’incuria, interi palazzi dimenticati, degrado ovunque, situazioni irrisolte. Sul tema delle piste ciclabili e di fronte ad alcune criticità rilevate, Sala ha detto che “avremmo aspettato, ma siamo partiti sotto la pressione di trovare soluzioni diverse alla mobilità, la gente non poteva e non voleva utilizzare i mezzi pubblici. E se si torna al lavoro come si fa? Tutto e’ perfettibile, pero’ torno a dire tutto nella vita non si può avere” Con la certezza che rifarebbe convinto le piste tanto discusse. Il futuro del suo essere gren non è ridare civiltà a zone vergognosamente inqualificabili per le quali nessun progetto è all’ordine del giorno, ma spendere soldi per le piste ciclabili. – A Milano arrivano anche i 750 nuovi monopattini di Bird, leader mondiale della micromobilità, che ha scelto il capoluogo lombardo per lanciare il suo nuovo modello, BirdTwo. I monopattini sono stati presentati oggi in piazza Duomo da Cristina Donofrio e Giulio Del Balzo di Bird, insieme all’assessore alla Mobilità Marco Granelli. “I BirdTwo sono il modello di monopattini più sicuro sul mercato. Si differenziano per una batteria più duratura, dei sensori autonomi di danneggiamento che consentono di rimuoverli più velocemente dalla strada fino a quando non vengono riparati, sono dotati di un cavalletto antiribaltamento per impedire la caduta dei veicoli e il design è studiato in modo da impedire atti di vandalismo”, hanno spiegato da Bird. Per dire che siamo all’avanguardia, attrezzati e vinceremo, probabilmente un nuovo primato. E là come controcanto spazi in mano a clandestini, disperati e malavita organizzata. L’esperienza insegna come possa nascere ad esempio il noto bosco di Rogoredo, terreno di spaccio e di pericolo per i residenti.

