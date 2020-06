Centro vuoto, commercio fermo ma Sala riaccende Area C per far cassa

Perché mai riaccendere Area C con la città ancora a ranghi ridotti e il commercio in crisi ? Per fare cassa, per spillare soldi dai cittadini peraltro in un momento di difficoltà economiche per tutti.

Area C sarà un salasso per quei lavoratori che non possono salire sui mezzi pubblici perché c’è il 70% dei posti in meno e in certi orari della mattina le metro sono sature.

Sarà un danno per il commercio del centro, in questo momento il più depresso nell’era post Covid.

E sarà anche una complicazione per quel poco di turismo di prossimità, proveniente da Lombardia e zone limitrofe, che vorrà fare un giretto a Milano nei prossimi mesi.

In compenso Area C sarà perfettamente inutile, come in passato, per migliorare la qualità dell’aria.

E’ il metodo Sala-Granelli: si prendono decisioni senza basarsi sui numeri, senza calcolare i danni all’economia e alle famiglie. Il Sindaco e l’Assessore sono tranquilli: usano le auto blu, incassano i proventi e hanno fatto contenta la lobby dei Legambiente, Ciclobby, mamme antismog, etc.