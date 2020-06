Esperti, internazionali e non, per pedonalizzare piazzale Loreto

La mobilità ciclabile è una filosofia di vita, una visione di perfezione, un’imposizione necessaria, secondo il trio Sala, Maran, Granelli. E’ così che la luna ci guarderà con invidia, Milano conquisterà record mondiali e Greta verrà portata in processione. Nella contesa bici – monopattino non si è ancora stabilito chi disattende di più le regole e il buon senso, ma una cosa è certa: gli automobilisti sono considerati figli di un Dio Minore. «I monopattini e tutti i mezzi sostenibili non hanno un quadro normativo chiaro, come il codice della strada per le automobili. Viaggiano senza regole e senza sanzioni. A Milano le multe ai ciclisti si contano sulle dita di una mano, quelle agli automobilisti, tenuti a regole più stringenti, invece, fioccano» dichiara il Presidente dell’Aci. Parlare del traffico ingestibile, della fretta con cui è stata trasformata la città da quintali di vernice è una ripetizione inutile, ma per il trio è l’innovazione più geniale che esista. Ma ora nel loro programma c’è la pedonalizzazione di piazza Loreto, la costruzione di un vasto centro commerciale nel sotterraneo del metrò e sembra un invito per i tanti venditori abusivi, per chi preferisce le catacombe ad una passeggiata al sole ecc. Forse sono troppo maliziosa. Annuncia Libero “Si è conclusa la prima fase del bando che, lanciato a dicembre dal Comune, prevede di riqualificare sette aree della città tra cui piazzale Loreto, Lambrate, un’area a Crescenzago, l’ex Macello, le palazzine Liberty di viale Molise. Le proposte avanzate dai team (che comprendono investitore finanziario, architetti, partner ambientali e progettisti delle altre aree di intervento) per Loreto sono undici, la piazza è menzionata nel Piano di governo del territorio come strategica, perché terreno di cerniera tra Corso Buenos Aires, viale Monza e via Padova. Il passo successivo precede la nomina di una commissione giudicatrice per ogni sito. La giuria verrà composta da rappresentanti del Comune di Milano e di esperti internazionali di urbanistica/ architettura, esperti ambientali locali ed esperti economici, da rappresentanti di Ferrovie dello Stato per quanto riguarda il sito di Lambrate e di Ferrovie Nord per il nodo Bovisa”.

Tempo verrà per questa moltitudine di incarichi, ma Loreto non è uno snodo importante anche per gli automobilisti?