L’Esercito di Terracotta e il primo Imperatore della Cina. Riaperetura dal 30 maggio fino al 30 settembre

L’esposizione presenta una delle più antiche testimonianze storiche della cultura cinese dei primi secoli a.C. e della fondazione dell’Impero. Il percorso consente di compiere uno straordinario viaggio nella Cina di 2.200 anni fa grazie alle perfette ricostruzioni degli oggetti ritrovati che la rendono la più completa e accurata mostra mai realizzata sull’argomento. Sono proposte più di 300 riproduzioni di oggetti per un’area complessiva di circa 1400 m² divisa in 11 sezioni nella quale sono esposte statue, armi, carri da guerra, armature, ceramiche, monete, oggetti di vita quotidiana del tempo. Tutti oggetti realizzati con le preziose argille del luogo da abili artigiani cinesi della regione di Xi’an, secondo le antiche tecniche tramandate per generazioni. Oltre agli approfondimenti multimediali e alla messa a disposizione di strumenti didattici, la mostra presenta una perfetta riproduzione di una sezione della fossa n.1, con la suggestiva presenza di oltre 170 guerrieri a grandezza naturale.

Biglietti:

A partire da 9 Euro

Prenotazione obbligatoria