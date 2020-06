Verifica di Bestetti (F.I) nei cantieri che ristrutturano due plessi scolastici

Mattinata (ieri ndr) di visita a due importanti cantieri di edilizia scolastica del Municipio 7.

Nel plesso di Via Monte Baldo abbiamo investito quasi 1 milione di euro. Qui sono appena terminati i lavori per la ristrutturazione di tutti i bagni della scuola, la completa sostituzione degli infissi esterni, la messa in sicurezza dei solai, il rifacimento delle coperture, la posa della nuova pavimentazione della palestra e la ritinteggiatura interna di tutta la scuola. Al cantiere di Piazza Axum stiamo invece rifacendo i terrazzi e i giunti per risolvere il grave problema di infiltrazioni nelle classi. Due scuole che a settembre saranno pronte ad ospitare i bambini in piena sicurezza, più belle di prima.

Marco Bestetti Presidente Municipio 7