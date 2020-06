Il “grazie” a Mattarella di Gelmini e Fontana

“La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Codogno è un atto simbolico di grande importanza per il popolo lombardo, il più colpito dal Covid, e per l’Italia intera. Il Capo dello Stato ci consegna un messaggio di speranza e di ottimismo, ci sprona all’unità e alla ripartenza in un momento estremamente delicato per il Paese. Ci aspettano mesi complicati, la crisi economica metterà a dura prova la nostra società, e colpirà indistintamente tanti italiani. Noi siamo al lavoro, come sempre, con idee e proposte per dare un contributo al Paese”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Il ringraziamento di Fontana “‘Grazie’ per l’altissima scelta simbolica di venire in Lombardia, dove il virus ha colpito nella forma più violenta, per celebrare questo momento di unità nazionale. Una volontà ben sintetizzata stasera dalle parole del Presidente quando ha detto che ‘siamo tutti parte di una stessa storia, di uno stesso popolo’. E che ‘siamo chiamati a un impegno comune contro un gravissimo pericolo che ha investito la nostra Italia e che le sofferenze, provocate dalla malattia, non vanno brandite gli uni contro gli altri’” ha aggiunto Fontana. “L’attenzione che il Presidente Mattarella ha rivolto alla Lombardia durante la pandemia è stata costante, anche con le frequenti conversazioni telefoniche nelle quali ha sempre sostenuto e incoraggiato la nostra regione e i suoi cittadini” ha concluso il presidente lombardo.