Il piano di incentivi del Comune per le nuove auto

Il Comune di Milano ha varato un piano di incentivi che consentirà di acquistare una nuova auto con un contributo fino a 9.600 euro a fronte della rottamazione di un mezzo fino a Euro 5 diesel e fino a Euro 2 benzina (già intestato al richiedente prima della data di pubblicazione del bando). Questa cifra è riservata alle elettriche, ma nella tabella pubblicata da Palazzo Marino sono presenti anche le auto ibride (benzina e diesel), bifuel (metano e Gpl) e vetture a benzina Euro 6, oltre a varie tipologie di mezzi a due ruote. I contributi comunali, accessibili senza limitazioni Isee, possono essere sommati all’ecobonus statale (fino a 6.000 euro per un’elettrica e 2.500 per un’ibrida), ma non con quelli regionali (fino a 8.000 euro per un’elettrica). Al momento non è dato sapere come il bando definirà il perimetro di applicazione di questi incentivi, ma è certo che quelli previsti da Palazzo Lombardia non rientreranno nel cumulo. Per poter accedere ai contributi bisognerà attendere il bando che, secondo quanto si apprende, verrà pubblicato sul sito del Comune nelle prossime settimane. Le domande potranno essere presentate per tutti i veicoli acquistati a partire dallo scorso 4 maggio: gli incentivi saranno disponibili fino all’esaurimento dei 6 milioni di euro stanziati dal Comune e non oltre il 30 novembre.

I contributi. Nel caso di elettriche e ibride, il contributo può arrivare a coprire il 60% del costo totale del veicolo, escluse Iva e messa su strada, mentre per le auto bifuel e le benzina Euro 6 arriva al 50%. La tabella pubblicata dal Comune prevede un massimo di 9.600 euro di incentivo per le auto a emissioni zero, fino a 6.000 euro per le ibride (per il momento ancora non classificate a seconda della tipologia di sistema utilizzato), fino a 5.000 euro per le auto a Gpl o metano (bifuel o monovalenti) e fino a 4.000 euro per le vetture Euro 6 benzina.

Non solo privati. Il Comune ha previsto diversi incentivi anche per aziende e partite Iva, che potranno aggiornare la propria flotta di mezzi con contributi che arrivano a toccare i 24.000 euro. Anche in questo caso, la rottamazione è obbligatoria e sono previste diverse agevolazioni a seconda della tipologia di veicolo: oltre a mezzi elettrici, ibridi, bifuel e benzina, per alcune categorie sono presenti contributi per l’acquisto di veicoli diesel Euro 6d delle classi M3, N2 e N3. Ogni impresa potrà richiedere incentivi per un massimo di cinque veicoli.

Fonte Quattroruote