Le P.Iva riunite il 4 giugno in piazza Sempione e presenti a “Diritto e Rovescio”

Le bistrattate P.Iva si muovono per presentare le loro ragioni con convinzione. Inutile ripetere l’insensibilità di chi ci governa, inutile ricordare l’impotenza e la rabbia delle Piccole e Medie imprese a qualsiasi categoria appartengono, ma questa volta il loro grido avrà un’eco televisivo che, si spera, venga ascoltato. Stefano Malinverno amministratore del sito NOI DEI COMITATI MILANO ZONA 8 lancia l’appello “Giovedi 4 giugno alle ore 7.00 a Milano in piazza Sempione, Arco della pace le P.iva allestiranno la piazza con gazebo e tende da campeggio. Saranno coinvolte diverse categorie, saranno presenti mezzi d’informazione sia della carta stampata che emittenti televisive . Il presidio proseguirà oltre la mezzanotte,in quanto in serata ci sarà il collegamento in diretta televisiva con la trasmissione DRITTO E ROVESCIO condotta da Paolo del Debbio.” ”

