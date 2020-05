Martedì 2 giugno visite a contributo libero su prenotazione nei Beni FAI a Milano e in Lombardia

Martedì 2 giugno

Bentornata Italia

la Festa della Repubblica nei Beni del FAI

VISITE A CONTRIBUTO LIBERO VOLONTARIO SOLO SU PRENOTAZIONE SU WWW.IBENIDELFAI.IT

IN LOMBARDIA SI POTRANNO VISITARE:

Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani a Milano,

Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba a Varese e provincia,

Villa del Balbianello e Villa Fogazzaro Roi in provincia di Como,

il Mulino di Bàresi a Roncobello (BG) e Castel Grumello a Montagna in Valtellina (SO)

E inoltre tessera di iscrizione annuale al FAI in omaggio per medici, infermieri e personale sanitario in visita ai Beni

Per festeggiare la Festa della Repubblica e celebrare il ritorno alla normalità, martedì 2 giugno il Fondo Ambiente Italiano aprirà a contributo libero volontario i suoi Beni – tra cui, in Lombardia, Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani a Milano, Villa e Collezione Panza a Varese, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda (CO), il Mulino di Bàresi a Roncobello (BG) e Castel Grumello a Montagna in Valtellina (SO) – per offrire ai visitatori una giornata speciale nei luoghi meravigliosi di cui si prende cura in tutta Italia, rappresentativi del nostro inestimabile patrimonio storico, artistico e paesaggistico in cui la Nazione intera si riconosce e si ritrova (visite solo su prenotazione su www.ibenidelfai.it. Sul sito si trovano anche informazioni su orari, altri giorni di apertura dei Beni ed eventuali servizi offerti in loco).