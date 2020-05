Il 3 giugno riparte la Ztl, sospesa fino al 15 Area C e sosta libera su strisce blu e gialle

Saranno riaccese mercoledì 3 giugno le telecamere che a Milano monitorano l’accesso alle Ztl, zone a traffico limitato per residenti sospese all’avvio del lockdown per l’emergenza sanitaria. Resterà invece in vigore fino al 14 giugno compreso la sospensione di Area C e viene prorogato lo stop per Area B, senza una data di ripristino. Lo ha comunicato Palazzo Marino. Per quanto riguarda la regolamentazione della sosta viene prorogata fino al 14 giugno compreso la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (le cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (le cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino; successivamente, a decorrere dal 15 giugno, la sosta resta libera ma esclusivamente all’esterno della cerchia filotranviaria. Anche questa misura, così come per Area B, resterà in vigore sino all’adozione di un successivo provvedimento che terrà conto del monitoraggio della congestione, della capacità del trasporto pubblico e dell’evolversi della situazione epidemiologica. (askanews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845