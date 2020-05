Fontana “Sono trascorsi 100 giorni da quando la nostra vita è cambiata” Sceso a 1,5% il rapporto tamponi/contagi

“Sono trascorsi 100 giorni da quella notte in cui la nostra vita è drammaticamente cambiata. Grazie alle competenze e alla caparbietà dei medici di Codogno, abbiamo scoperto un killer invisibile che silenzioso si stava diffondendo tra di noi, portando lutti indicibili e un immenso dolore nelle famiglie, nelle comunità, in tutti noi. Ma grazie alla tenacia, alla disciplina e alla determinazione dei lombardi siamo riusciti a ridimensionarlo. Abbiamo imparato tante lezioni e abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere. Ma, come sostengo dal primo giorno, uniti lo sconfiggeremo e torneremo alla normalità”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana, concludendo il post con l’hashtag #celafaremo.

Sono stati 62 a Milano e provincia, di cui 25 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati nella giornata di ieri. I dati sono in diminuzione rispetto a venerdì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 74, di cui 32 in città. Il dato complessivo da inizio emergenza è di 23.044 positivi per l’area metropolitana e 9.775 per Milano città.

E’ sceso all’1,5% il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia, venerdì era 2,5%. Attualmente i contagiati di coronavirus in Lombardia sono 21.809. I nuovi casi positivi sono stati 221 su 14.301 tamponi analizzati. Sono stati 67 ieri i decessi, in tutto 16.079 da inizio pandemia e in aumento rispetto ai 38 comunicati venerdì. I nuovi guariti/dimessi da venerdì sono 1.028 e 172 invece le persone ricoverate in terapia intensiva (una in meno rispetto al giorno prima), 3.307 i pazienti in terapia non intensiva (-245). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 88.758 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 741.447 tamponi.