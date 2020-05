Un ponte per le startup tra Italia e Silicon Valley

Siglata la partnership tra Università Bocconi e Plug and Play, la più grande piattaforma di open innovation, che collegherà le startup del programma B4i – Bocconi for innovation al mondo corporate e venture capital.

Attraverso la piattaforma per startup B4i – Bocconi for innovation, l’Università Bocconi annuncia l’avvio della partnership con Plug and Play, la più grande piattaforma di open innovation che riunisce le migliori startup e le più grandi società del mondo, uno dei venture capital più attivi a livello globale, con 30 sedi in 16 Paesi, con l’obiettivo di collaborare allo sviluppo di iniziative e progetti in ambito di innovazione e imprenditoria aziendale.

Grazie all’agreement, il prestigioso Ateneo milanese e Plug and Play lavoreranno insieme per collegare le startup del programma B4i – Bocconi for innovation al mondo corporate e dei VC, sia negli hub italiano e della Silicon Valley, che negli altri a livello globale. Non solo, l’accordo di partnership prevede la co-creazione di eventi e la collaborazione del corpo accademico dell’Ateneo per identificare tendenze rilevanti sotto il profilo dell’innovazione e della tecnologia, oltre al supporto a studenti caratterizzati da uno spiccato spirito imprenditoriale.

“Siamo lieti di dare alle startup accelerate da B4i l’occasione di entrare a stretto contatto con il networking di Plug and Play e di lavorare insieme per creare nuove opportunità di business in un’ottica di sinergia e collaborazione virtuosa tra tutti i nostri partner”, dichiara Markus Venzin, Prorettore all’innovazione dell’Università Bocconi, confermando la vocazione internazionale e la preparazione dell’Ateneo. “Nell’economia dell’innovazione, le università sono dei player fondamentali, da anni infatti collaboriamo con le migliori realtà internazionali – commenta Andrea Zorzetto, managing partner di Plug and Play – ora che stiamo crescendo in Italia la partnership con Università Bocconi e B4i ci permetterà di avere un canale in più per trovare nuove idee, tecnologie e talenti”. Plug and Play ha infatti tra i suoi obiettivi quello di contaminare le startup di B4i con la piattaforma di Open Innovation, attraverso hub in tutto il mondo, collaborare con l’Università sui temi legati all’innovazione ed esporre gli studenti al concetto di imprenditorialità, supportandone le idee più promettenti.

B4i – Bocconi for innovation nasce nel 2019 come piattaforma dal triplice ruolo di pre-acceleratore, acceleratore di imprese e luogo di sviluppo della cosiddetta “corporate entrepreneurship”, ovvero l’imprenditoria interna alle aziende. L’obiettivo è quello di attrarre il più alto numero possibile di imprenditori di talento e ambizione, offrendo un sapiente mix di formazione e risorse per lo sviluppo dei loro progetti, al fine di facilitare l’opportunità di business development per startup e grandi aziende. In quest’ottica B4i è costantemente impegnata a creare un hub nel quale l’imprenditoria possa svilupparsi, crescere e confrontarsi in modo consapevole con il mercato.

La sigla dell’agreement arriva a ridosso della seconda “Bocconi for Innovation Startup Call”, aperta dal 3 giugno fino al 19 luglio 2020. Per le startup selezionate un investimento di 30mila euro ciascuna e un percorso di accelerazione della durata di quattro mesi che prevede l’accesso ad una rete di servizi e sessioni dedicate con esperti e mentor provenienti da diversi continenti e settori, e professionisti esperti. Oltre a questo, le startup possono sviluppare reti commerciali e canali di vendita verso clienti B2B, usufruire di servizi scontati a loro riservati da B41 e dai partner, inclusi database, cloud e molto altro. Per loro è stato predisposto uno spazio ad hoc all’interno del campus, con moderni uffici condivisi con altre startup e partner del programma, ovviamente nel pieno rispetto delle norme per la gestione della pandemia da Covid-19.

Micol Mulè