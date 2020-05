Il Museo Bagatti Valsecchi tornerà ad accogliere i visitatori dal 19 giugno con apertura venerdì, sabato e domenica

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus ha deliberato la riapertura del Museo omonimo a partire da venerdì 19 giugno, con una ridotta fruibilità settimanale: l’accesso sarà consentito solo durante le tre giornate di venerdì sabato e domenica, con il consueto orario 13-17.45. Ma il Museo non si è fermato programmando appuntamenti e attività in loco E a distanza per visitatori e soci. Dal giorno della chiusura ha proposto spunti di approfondimento video dal titolo “Forse non sapevi che” con il Conservatore (adatti al grande pubblico e disponibili sui canali digitali), oltre a un pacchetto pensato per le famiglie: la favola La dimora incantata da ascoltare e guardare e, ogni settimana, una nuova proposta di gioco di ritaglio, disegno e creatività (per i più piccoli, disponibili online). Il Museo ha attivato iniziative di raccolta fondi per sollecitare quanti apprezzano la storia e il lavoro del Museo per coinvolgerli in questa difficile momento di ripartenza, che ha visto ridursi drasticamente gli introiti da biglietteria, sponsor ed eventi speciali. Si stanno sviluppando proposte di coinvolgimento per scuole e campi estivi, per garantire una continuità di proposta didattica nei confronti dei pubblici più giovani.

