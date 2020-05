Frecce Tricolori a Milano e Codogno il 25 maggio 2020

Era domenica 13 ottobre 2019, l’ultima volta che le Frecce Tricolori hanno solcato il cielo di Milano durante il Milano Linate Show. Sembra che sia passato tanto tempo da allora e invece sono passati appena pochi mesi ma l’atmosfera in cui oggi si vive la manifestazione è totalmente cambiata.

Ora lunedì 25 maggio 2020, in piena Fase 2 , la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale tornerà a sorvolare la nostra città in occasione delle celebrazioni per i 74 anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana. Oltre al passaggio sopra Roma nella giornata del 2 giugno come da tradizione, quest’anno le Frecce Tricolori hanno in programma una settimana di sorvoli su tutti i capoluoghi di regione italiani per dare un messaggio di unità, solidarietà e ripresa in questo periodo così difficile.

E la serie di sorvoli inizia proprio lunedì 25 maggio, con il decollo delle Frecce Tricolori dalla loro base di Rivolto, in provincia di Udine, per poi sorvolare i cieli di Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta. Prima di Milano, dunque,passeranno sopra Codogno, la cittadina divenuta simbolo della lotta al Coronavirus , alle ore 10.40, come ha confermato la prefettura di Lodi.

Subito dopo, in tarda mattinata, dovrebbe avvenire il passaggio su Milano, un orario preciso non è ancora stato comunicato. Dopo aver volato sopra al capoluogo lombardo arrivando da sud, le Frecce Tricolori proseguono il loro tragitto verso ovest, con i passaggi sopra Torino e Aosta.

Il programma della settimana delle frecce tricolori prosegue martedì 26 maggio a Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila; mercoledì 27 a Cagliari e Palermo; giovedì 28 a Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso; e venerdì 29 con Loreto (dove si trova il santuario dedicato alla Madonna protettrice dell’Aeronautica Militare), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il culmine del programma sarà il passaggio su Roma martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica 2020, che quest’anno ha abolito la tradizionale parata ai Fori Imperiali ma non rinuncia al grande spettacolo del tricolore nel cielo