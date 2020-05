La ESSE: i nuovi negozi di quartiere lanciati da Esselunga, a Milano saranno almeno 5 entro fine anno

Esselunga si rimbocca le maniche e si lancia in una nuova esperienza, il progetto di inaugurare almeno una decina di punti vendita “di prossimità” entro la fine dell’anno, molti dei quali a Milano, la città che più ha patito l’emergenza. Il piccolo formato sembra essere la dimensione più congeniale per sperimentare il nuovo approccio di vendita.

Ci si potrà intrattenere nel caffé con cucina nei momenti di pausa e le ordinazioni si effettueranno attraverso un totem digitale. e usufruire del negozio per gli acquisti quotidiani o per ritirare ai locker la spesa fatta online scegliendo tra gli oltre 15.000 prodotti disponibili. Resta comunque la presenza di un supermercato dove si può direttamente fare la spesa ma le casse sono state abolite. Per pagare, il cliente inserisce la spesa in un vano apposito e il sistema riconosce in automatico i prodotti e calcola l’importo finale, tagliando i tempi.

La formula La Esse aveva visto fin qui la prima apertura in Corso Italia a Milano, ma ora ripartono i cantieri in zona Magenta, in Via Melchiorre Gioia, in via Arco e in prossimità di Piazza Piola che porteranno a cinque i nuovi store entro pochi mesi.

I nuovi punti vendita saranno approntati con tutte le misure di sicurezza sanitaria necessarie in questa fase: i dipendenti saranno con mascherine, guanti monouso, occhiali di protezione e barriere in plexiglass alle casse. I clienti hanno a disposizione erogatori di gel igienizzante, guanti monouso e vengono distribuite mascherine a chi ne è sprovvisto. Infine, viene eseguita la misurazione della temperatura corporea all’ingresso.

Il ceo Sami Khale spiega “Apriremo molti negozi entro i prossimi diciotto mesi tra cui Genova, Mantova e Livorno, città dove non eravamo presenti. Terremo il passo, anche con gli urban store a insegna La Esse. E abbiamo investito nelle persone inserendo 500 lavoratori interinali.

Ogni supermercato Esselunga in apertura darà lavoro a 150-200 persone, una iniezione di fiducia per la ripartenza.

Attualmente in città è possibile effettuare il servizio d’asporto presso il punto vendita in Corso Italia.