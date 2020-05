Pochi controlli? Gli agenti protestano: «Tagliati gli straordinari e alcuni servizi nel weekend».

Il caso Navigli è stata l’occasione per dimostrare un’assenza di controlli imputabile al Sindaco e alle sue non strategie nell’emergenza. E il taglio degli straordinari ha una sua importanza. Libero riferisce che la Polizia locale protesta per il “il taglio dei consueti servizi supplementari di sabato e domenica che comunque fino a febbraio avevano garantito i tanti servizi necessari alla cittadinanza», sostiene l’Adpl. Alle proteste della Polizia Locale si sommano quelle degli operatori ambulanti che sono stati tassati con una tariffa supplementare rispetto all’occupazione del suolo pubblico che normalmente pagano. Una pessima idea, vista la crisi del settore, provocata dalla pandemia da Covid 19. Giovanni Aurea, delegato Rsu Polizia locale e presidente Adpl, dichiara a Libero «abbiamo inviato una missiva al sindaco per invitarlo a rivedere tale decisione che ha creato malcontenti sia tra i commercianti che all’interno del Corpo che dall’inizio dell’emergenza subisce inopportune umiliazioni». Anche Claudio Sibilia, delegato Ad, resta stupito dalla «colossale incertezza con la quale Sala sta affrontando la situazione», penalizzando il Corpo. «Sala è passato dal gestire l’emergenza da Covid mettendo a riposo 500 vigili», gli fa eco l’assessore De Corato, «a impiegarne 1.100 senza, però, disporli in un controllo capillare del territorio. Al Comune manca una vera e proprio strategia di pattugliamento delle aree più frequentate, per la quale a oggi ci vorrebbero in servizio almeno 2mila vigili».