Laghetto putrido – Parco della Lambretta – Quartiere Rubattino

Marco Cagnolati, Consigliere del Municipio 3 di Milano, sempre molto attento alle criticità della sua zona, questa volta ha scritto agli assessori Granelli e Maran lamentando le vergognose condizioni in cui versa da tempo il laghetto del parco della Lambretta.

“Egr. Assessore,

Segnalo nuovamente lo stato di degrado, incuria e sporcizia del laghetto posto all’interno del Parco della Lambretta del Q.re Rubattino.

L’acqua è stagnante e putrida, da anni si continua a segnalare questo degrado periodicamente. E’ allucinante che l’amministrazione non riesca a trovare una soluzione (sarebbe facilmente risolvibile mediante l’installazione di una pompa in modo che l’acqua non ristagni ma ci sia un ricircolo costante).

Chiedo quindi che venga svuotata la vasca, pulita, e che si intervenga mediante l’installazione del “promesso” impianto di carico scarico e pompaggio dell’acqua che dovrebbe eliminare il problema.

E’ questa l’attenzione dell’amministrazione verso le periferie? Suggerirei al Sindaco Sala di venire a farsi un giro, sono anni che viene segnalato il problema e la questione non è ancora risolta.

Chiedo quali siano quindi le Vostre intenzioni al fine di risolvere quanto segnalato.

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano