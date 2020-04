ATM prolunghi di 2 mesi la validità degli abbonamenti annuali per rimborsare il mancato utilizzo

Abbiamo depositato una mozione per chiedere ad Atm di prorogare la scadenza degli abbonamenti annuali di 2 mesi a tutti gli abbonati e di 3 mesi agli studenti. Questo perché dal 20 Febbraio gli studenti e dal 8 marzo quasi tutte le categorie di lavoratori sono stati obbligati a non spostarsi e quindi impossibilitati ad utilizzare il trasporto pubblico per i divieti imposti agli spostamenti.

Questa proroga di validità sarebbe una premialità per chi ha scelto il trasporto pubblico e lo vuole scegliere anche in futuro.

Il Comune poi non deve far cassa approfittando dell’avvenuto pagamento in anticipo dell’abbonamento annuale. Molti utenti erano stati indotti a fare l’annuale perché era l’unico abbonamento che non era aumentato.

La proposta raccoglie l’ok di tutti i consiglieri di opposizione e anche di alcuni del PD.

Siamo pronti anche da Lunedì prossimo a votarla perché rappresenta un atto di giustizia verso gli utenti del trasporto pubblico milanese. Nella mozione chiediamo che questa proroga possa essere anche rimborsata alle aziende di trasporto pubblico dal Governo.