Coronavirus. Superate le 15mila persone raggiunte dagli hub temporanei per aiuto alimentare

Più di 15mila le persone raggiunte attraverso 4.450 spese, per un totale di oltre 30 tonnellate di cibo alla settimana. Sono i risultati del primo mese di attività degli hub temporanei che vengono gestiti, insieme a Croce Rossa italiana – Comitato di Milano, Protezione civile di Milano, Programma QuBì – La ricetta contro la povertà infantile, Fondazione di Comunità Milano, Banco alimentare della Lombardia, Caritas ambrosiana, Milano Ristorazione, Sogemi e AMAT, per consegnare una spesa settimanale porta a porta alle famiglie più fragili.

Tante novità avviate questa settimana a partire dal polo logistico di Segrate per lo stoccaggio e la distribuzione di beni alimentari messo a disposizione dalla Croce Rossa italiana – Comitato di Milano dal 6 aprile, dal quale vengono movimentate oltre 30 tonnellate di cibo alla settimana. Una quindicina i volontari e gli operatori coinvolti tra logisti, mulettisti e addetti in campo per gestire tutta la logistica necessaria.

Da questa settimana, grazie alla collaborazione tra Sogemi e AGO, Associazione grossisti ortofrutticoli, promotrici di questa iniziativa, e con il supporto di ACMO Associazione commercianti mercato ortofrutticolo e del Consorzio produttori, FOODY Mercato agroalimentare Milano ha iniziato a integrare la spesa per mille famiglie (con l’obiettivo di arrivare a 4mila) con un kit settimanale di 4 mele, 4 arance, 5 patate, 1 cavolo e 2 cipolle (quantitativi raddoppiabili in caso di nuclei familiari numerosi).

Partito anche l’ottavo hub del circuito, in zona Crescenzago, che lancia la raccolta fondi “Milano per Milano: aggiungi un pasto a tavola” sulla piattaforma web For Funding (www.forfunding.it) di Intesa Sanpaolo, attraverso cui i cittadini possono donare e supportare gli hub garantendo l’acquisto di beni alimentari da distribuire alle persone in difficoltà. Per donare: www.milanopermilano.it/dona

Accanto al sistema degli otto hub e alle 400 famiglie servite attraverso le aperture straordinarie dei tre Empori della Solidarietà di Caritas Ambrosiana nelle zone di Niguarda, Barona e Lambrate, nelle prossime settimane, grazie al contributo di Intesa Sanpaolo, partner di QuBì, saranno potenziate le risposte date da alcuni ulteriori presidi attivi in città, come Solidando: il Social market gestito dall’Istituto Beata vergine addolorata – IBVA – in collaborazione con Banco alimentare della Lombardia raddoppierà le ore di apertura e accoglierà 250 famiglie con bambini piccoli che potranno recarsi a fare una spesa gratuita in via Santa Croce 15.

Ad oggi, tra le aziende che hanno sostenuto gli hub con donazioni in denaro o in prodotti, ci sono Allianz, Snam, NaturaSì, Novamont, Coop Lombardia, Carrefour Italia, Lidl, Galbani, Parmalat, Starhotel, Fondazione Veronesi, Save the children. Sono arrivate circa 50 mila tra colombe e uova di pasqua da Maina, Bauli, Bindi, Galbusera, Lindt, Luigi Zaini, Giveusgood, Romanengo e 1.000 prodotti per la cura personale (shampoo, bagnoschiuma e saponi) da profumerie Douglas.