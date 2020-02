Anche al Cimitero Maggiore l’invasione del degrado e della sporcizia. Che cosa fa il Comune?

Erano altri tempi con un fil rouge di romanticismo. Forse. Ma capitava che un sax suonasse con tristezza infinita una nenia all’amore perduto, accanto alla sua tomba, in un cimitero di Milano. Altri tempi per visitare i propri cari, nel rispetto e nell’ordine che invitavano alla riflessione e al ricordo. Oggi parcheggiatori abusivi “abusano” della pazienza dei cittadini, cinicamente appostati davanti ai cimiteri e, senza alcuna vergogna, violentano il tempo con risse e insulti. I controlli, pochi, non arginano la inciviltà e l’opportunismo dei nuovi padroni degli spazi. Ma quello che è gravissimo è il degrado, la sporcizia lasciati lì a marcire.

Scrive una lettrice del Corriere “Cimitero Maggiore. Un degrado inaccettabile Oggi mi sono recata, come faccio dal 2006, anno in cui è mancato mio papà, al cimitero Maggiore campo 72, fossa 417 e come al solito ho trovato uno sporco incredibile. Mi sono già lamentata più volte con il guardiano che c’è all’ingresso laterale del cimitero che mi ha detto, questa volta, di lamentarmi presso gli uffici cimiteriali o con il Comune di Milano! Loro non possono fare niente, perché la pulizia è stata data in appalto a una ditta esterna, mentre prima la facevano loro! Ma ci sarà qualcuno che controlla come lavorano o no? È mai possibile che con un cimitero semivuoto (molti si fanno cremare) ci possa essere uno sporco simile? E non mi si dica «perché c’è stato il vento, perché era così anche un mese fa, due mesi fa».

Una testimonianza sdegnata, sorpresa per il pressapochismo di un’amministrazione deresponsabilizzata. E vogliamo aggiungere i furti dei fiori, delle piccole lapidi e dei lumini che con frequenza avvengono e nessuno “paga” l’atto criminale?