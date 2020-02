Foibe, Beccalossi: mozione urgente per revoca onorificenze a TiTo

“Una mozione urgente per impegnare la Giunta lombarda a chiedere la revoca delle onorificenze concesse dall’Italia al Maresciallo Tito, responsabile morale e materiale della tragedia delle foibe e del dramma di un popolo”. Lo dichiara la presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale Viviana Beccalossi, che domani mattina presenterà in occasione dei lavori d’aula una richiesta di mozione urgente sul tema del titolo di Cavaliere di gran Croce al merito della Repubblica nei confronti del maresciallo Tito. “E’ incredibile, per non dire scandaloso –prosegue Viviana Beccalossi- che nonostante siano passati 16 anni dall’istituzione della Giornata del ricordo e che anche il presidente Mattarella abbia definito quella delle foibe come una vergogna nazionale, il mandante di quelle stragi e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano compaia ancora nell’Albo d’oro accanto a grandi italiani”. Nel testo della mozione, si chiede, al pari di quanto avvenuto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, di sollecitare la revisione della normativa che prevede il ritiro dell’onorificenza per indegnità solo se il personaggio insignito si trovi ancora in vita e procedere contestualmente alla revoca delle onorificenze elargite dallo Stato italiano al Maresciallo Tito, in quanto colpevole di crimini contro l’umanità. “Si tratta –conclude Viviana Beccalossi – di un atto non solo simbolico, che non cancella certo una vergogna della nostra storia ma che dobbiamo alle vittime delle foibe e a chi ancora tiene vivo il ricordo di quella tragedia”.

