Piazza Scala, nuova protesta di ‘Muovermi’ contro le politiche di mobilità della giunta

Si sono ritrovati ieri pomeriggio in piazza Scala gli attivisti del movimento ‘MuoverMi, Progetto per la costruzione di una lista civica alle elezioni comunali di Milano 2021’ per protestare contro le politiche della mobilità della Giunta Sala.

“Oggi facciamo un presidio per far vedere ai milanesi che MuoverMi non esiste solo su Facebook ma è un gruppo attivo per portare avanti un discorso di libertà nel movimento di ognuno di noi. Non accettiamo imposizioni”, ha spiegato Edoardo Dubini, uno degli organizzatori di MuoverMi. Con cartelli e striscioni come “Area B, Area C sono solo tasse” e “Con Sala il vento è cambiato in peggio”, i manifestanti hanno protestato fino alle 18 contro “la demagogia delle domeniche a piedi, l’aver speso soldi in opere inutili togliendo parcheggi, le tante ciclabili, le piazze di urbanistica tattica che dopo pochi mesi sono in stato di degrado e non vengono utilizzate”.

Venerdì scorso gli attivisti di Muovermi avevano organizzato un flash mob in piazza Buonarroti (v.foto) per protestare contro i sette mesi di fermo cantiere della pista ciclabile Monte Rosa – Conciliazione.