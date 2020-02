Corso Plebisciti, ennesimo incidente con 5 feriti all’incrocio maledetto con via Cicognara

Ieri pomeriggio alle 17.30 un incidente, l’ennesimo di una lunga serie, ha coinvolto due auto che si sono violentemente scontrate all’incrocio tra via Cicognara e corso Plebisciti, teatro di molteplici sinistri da quando è stato riaperto dopo una prolungata chiusura per il cantiere della M4.

A bordo delle due macchine cinque persone: due donne di 34 e 38 anni, due ragazzi di 25 e 26 anni e un bambino di 1 anno, che fortunatamente era legato sul suo seggiolino e, come gli altri passeggeri, è stato trasportato in ospedale in codice verde dalle ambulanze del 118. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti.

Purtroppo questo incidente riaccende i riflettori sui problemi di sicurezza di quell’incrocio, di cui abbiamo già avuto modo di parlare nel nostro articolo del 31 Gennaio. A soli tre giorni dalla riapertura infatti si erano già verificati sei incidenti e i residenti lamentavano la scarsa visibilità causata dai muri del cantiere e la mancanza di chiarezza nella segnaletica. Tanto che alla polizia locale era toccato intervenire con nuovi segnali e inviando una pattuglia in zona per alcune ore al giorno.

Purtroppo però proprio ieri l’ennesimo increscioso episodio ha dimostrato che il problema è tutt’altro che risolto.