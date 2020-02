L’irresponsabilità del Sindaco: 3 Vigili a turno per 101 stazioni Mm e 1300 mezzi Atm

Quanti uomini dei Vigili Urbani garantiscono la sicurezza e il rispetto della leggi in Metropolitana e nei mezzi pubblici?

Questa era l’interrogazione urgente che avevo rivolto al Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo.

Borseggiatori, mendicanti, vandali, writers, baby gang, ubriachi, maniaci seriali, venditori abusivi sono sempre presenti e sempre più violenti con passeggeri e dipendenti.

Fino ad oggi la risposta è venuta solo da Atm che ha aumentato la sua vigilanza privata. Non basta però perché queste persone non sono pubblici ufficiali. Non possono fermare o chiedere i documenti a nessuno, né tanto meno fare verbali.

Dunque, come chiedono da tempo sia opposizione che sindacati Atm, servirebbe più presenza di Forze dell’Ordine e Vigili.

Il Sindaco dovrebbe porre seriamente il problema al Prefetto e poi dovrebbe intervenire direttamente rafforzando il Nucleo di Tutela del Trasporto Pubblico.

Purtroppo la risposta della rappresentante della Giunta fa capire quanto il Comune sia ancora lontano dal comprendere la gravità del problema.

Infatti, pur rivelando che sono in particolare aumento i casi di molestie nei confronti delle donne, per la Scavuzzo basta la security Atm e non ha avuto problemi a confermare che il Nucleo dei Vigili per il Trasporto Pubblico NTTP, a un anno dalla firma della Convenzione tra Comune e Atm, é ancora composto da una decina di agenti.

Cioè Sala ha schierato 3 Vigili per ogni turno per sorvegliare 101 stazioni Mm e 1300 mezzi ATM! Veramente un irresponsabile