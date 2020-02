Dimentica in camera una sigaretta accesa e causa un incendio nell’hotel

Grande spavento e dramma sfiorato giovedì sera Milano quando in zona Castello Sforzesco, in via Metastasio, una stanza del residence omonimo ha preso fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 21.30, quando le fiamme sono divampate all’interno della camera affittata da un ragazzo di 23 anni e si sono propagate rapidamente. L’intera struttura sarebbe stata raggiunta dai fumi dell’incendio che, fortunatamente, non ha provocato feriti. L’edificio è stato fatto evacuare e il rogo è stato domato, ma la camera è stata dichiarata inagibile.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco che hanno messo in salvo alcune persone che, per sfuggire alle fiamme e al fumo, si erano rifugiate sul tetto dello stabile. I pompieri hanno poi provveduto a spegnere il fuoco.

La polizia, invece, ha ascoltato l’affittuario, un 23enne italiano, che avrebbe confessato di essersi dimenticato una sigaretta accesa, quella che ha appunto causato l’incendio e per questo è stato denunciato a piede libero per incendio colposo.

La sua stanza, che si era incendiata, è stata dichiarata inagibile, mentre non risultano danneggiate altre parti della struttura. La residenza ora farà una stima dei danni subiti.