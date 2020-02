Terzo settore// Una settimana di raccolta di farmaci per i poveri

Sono 1.230 le farmacie in Lombardia che aderiscono alla prossima GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco promossa da Banco Farmaceutico: per l’intera settimana dal 4 al 10 febbraio sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco che saranno poi consegnati ai 350 enti assistenziali di tutta la regione che offrono cure e medicine gratuite a chi versa in difficoltà economica. I farmacisti e i volontari presenti aiuteranno i cittadini nella scelta dei medicinali più utili e di uso frequente da donare.

Nell’edizione 2019 solo in Lombardia – dove il 4,9% delle famiglie vive in uno stato di povertà assoluta – sono state raccolte 123.594 confezioni di medicinali in 1.125 farmacie, per un valore di 922mila euro, che hanno aiutato 112.233 persone ospiti di 396 enti assistenziali del territorio regionale convenzionati con Banco Farmaceutico. A livello nazionale i numeri aumentano: le farmacie aderenti all’iniziativa sono oltre 5.000, gli enti assistenziali 1.800, i volontari 24.000.

Banco Farmaceutico, in questo anno in cui compie 20 anni, estende a una settimana l’iniziativa della GRF, che fino alla scorsa edizione è stata limitata a un solo weekend, per rispondere in maniera più efficace al fabbisogno rilevato dagli enti. Il VII Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico rileva infatti che nel 2019 sono state 473.000 le persone che hanno chiesto aiuto per potersi curare ad enti assistenziali, i quali hanno aumentato la richiesta di medicinali del 28% negli ultimi 7 anni.

Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus: “Sostenere la GRF, come donatori, farmacisti, o volontari, significa sostenere quella rete di solidarietà composta dagli enti di assistenza e di prossimità senza la quale le persone povere sarebbero non solo prive di cure, ma anche più sole. Significa compiere un gesto che indica come la gratuità sia la strada da percorrere per realizzare il bene della società”.

www.bancofarmaceutico.org

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845