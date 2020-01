La meccanica del cuore MaMiMò 1 febbraio Teatro PIME

sabato 1 febbraio – ore 21.00 TEATRO PIME LA MECCANICA DEL CUORE

Va in scena, in prima milanese presso il Teatro Pime, La meccanica del cuore tratto dall’omonimo romanzo di Mathias Malzieu, una favola poetica sull’amore. Lo spettacolo racconta la storia di Jack calandola in un mondo onirico tra Fellini e Tim Burton. Edimburgo 1874. Nella notte più fredda dell’anno nasce il piccolo Jack. A causa della temperatura rigida il bambino nasce con il cuore gelato, ma una levatrice, grazie a una magia, sostituisce il suo cuore con un orologio. Jack crescerà, ma dovrà stare attento alle emozioni forti che potrebbero compromettere il meccanismo del suo cuore “a cucù”. Jack scoprirà che non si può stare al riparo dalle emozioni.

A metà tra una fiaba teatrale e un romanzo di formazione punteggiata di ironia, questa pièce traccia una metafora sul sentimento amoroso, ineluttabile nella sua misteriosa complessità. La parabola più grande e più complessa riguarda il rapporto tra un essere umano e la sua identità, le aspettative ereditate dai genitori e dalla società consensuale, e la difficile strada della scoperta di ciò che di più autentico batte sotto la meccanica del nostro cuore.

INFO E BIGLIETTERIA

TEATRO PIME – Via Mosè Bianchi, 94 – Tel. 02/43.822.377/317

info@teatropime.it – www.teatropime.it

PREZZI

intero: 16 €

convenzioni: 12 € (Acli, Arci, Coop, Feltrinelli, Scuole di teatro)

ridotto under30 e over65: 10 € Area degli allegati