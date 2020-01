Stop alle auto Domenica. Misura inutile e punitiva voluta per “rieducare” i milanesi

Domenica blocco del Traffico. Il Sindaco Sala ha riesumato la più inutile delle misure antismog: il blocco domenicale del traffico.

Sala ha dunque ripristinato una misura già sperimentata senza alcun risultato da Pisapia nel 2013.

La Domenica a Milano si registrano di norma il 30% degli spostamenti di un giorno settimanale. L’effetto del blocco sulle emissioni è puramente simbolico. In compenso si rompono le balle a chi aveva programmato degli impegni o delle gite.

Si rovina un giorno di festa ai tanti anziani che hanno bisogno dell’auto per muoversi ed è una misura punitiva non solo per loro ma anche per i tanti lavoratori domenicali.

I verdi, i PD e i 5stelle esultano perché da tempo chiedevano a Sala questa misura.

Chi chiede questo sacrificio agli automobilisti della Domenica sa benissimo che questi stop non abbassano le polveri. I dati del passato parlano chiaro. Lo fa perché sogna di “rieducare” i milanesi.

Dunque siamo di fronte solo a una ingerenza nella libertà di movimento delle persone. Per di più inefficace.