Silvia Soresina (F.I.)- Sala e la sua inefficacia in tema ambiente: blocca le auto ma non converte le caldaie

Il Sindaco Sala ha toppato di nuovo. Domenica blocca il traffico perchè i valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia. Dopo 3 anni e mezzo dimostra di non conoscere i dati del Rapporto ARPA. I limiti si superano nei mesi con riscaldamento ed è su questo che bisogna intervenire. Peccato che durante la sua amministrazione non siano state metanizzate caldaie di uffici pubblici importanti come quello di Largo Treves e molte scuole (solo nel Municipio 5, 4 scuole in primis la scuola Brunacci che deve riscaldare 32.000mcubi!). Invita tutti comunque a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici insomma a stare all’aria aperta riempiendosi i polmoni di particolato. Mi raccomando portate fuori i bambini…

Un sindaco “Particolare” che crea area B che si è già visto non serve a niente… Dimenticavo l’ultima novità area C passa da 5 a 7 €. Il tutto per il particolato o per per le casse del Comune?

Silvia Soresina

Assessore all’Educazione e Istruzione – Municipio 5