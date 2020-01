“Il Principe Ranocchio swing – Cappuccetto Rosso rock” – dal 28 gennaio al 2 febbraio

Scatola Magica, Teatro Strehler

dal 28 gennaio al 2 febbraio



Il Principe Ranocchio swing Cappuccetto Rosso rock

I fratelli Grimm a ritmo di musica

Stefano de Luca propone un’insolita versione delle due fiabe dei fratelli Grimm, ispirandosi a due differenti generi musicali. I due coloratissimi protagonisti del Principe Ranocchio swing – il ranocchio e la principessina – si affrontano in una sorta di giocosa sfida teatrale al ritmo di musiche swing e jazz. Ciascuno dei due cerca di portare il pubblico a condividere le sue ragioni, stimolandolo a sperimentare i diversi punti di vista sulla vicenda. Sullo sfondo, in relazione dinamica con gli attori, si muovono illustrazioni poetiche ed evocative. Con lo stesso sguardo il regista farà attraversare il bosco a Cappuccetto Rosso su elettrizzanti sonorità rock, lungo un inedito sentiero che porterà al Lupo, ma non mancherà di far smarrire il giovane pubblico nelle mille sfumature della storia.

In questi spettacoli, il teatro di narrazione si fonde con altri due importanti linguaggi: la musica, che costituisce un vero contrappunto narrativo, e le immagini, che offrono una suggestione visiva che agevola l’accesso al racconto da parte del giovane pubblico.

Età consigliata dai 3 anni

Orari: martedì, ore 9.45 e ore 11.15; mercoledì, giovedì e venerdì, ore 9.45; sabato, ore 15 e 16.30; domenica, ore 11.

Durata: 55 minuti senza intervallo

Prezzi: posto unico 10 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org