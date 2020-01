Majorino: ora la ‘bestia’ si dedicherà a Milano per il 2021. “Bestia” a chi?

Caro direttore,

io elettore del Centrodestra sono considerata seguace della Bestia? Non ho parole adeguate per commentare l’astio e il proclama di guerra animalesco di Majorino. E’ un assalto preventivo a qualcuno che avrà la ferocia di un leone, la spregiudicatezza di una tigre, il cinismo di un orso selvatico. Insomma, una Bestia che ha addomesticato e resi succubi tanti milanesi che sono annebbiati da tanta forza Afferma “”Sono pronto a scommetterci. Tra pochi mesi la Bestia si dedicherà (molto più di prima) a Milano. E cercherà di diffondere falsità, bufale, follie”. E ancora “È l’unica cosa che sanno fare, del resto. Alimentare l’insicurezza e cavalcare la paura. Che spesso è molto persuasiva. Poi, magari, il candidato Sindaco della destra sarà d’altro genere. Sarà un tentativo di camuffare il leghismo che a Milano da solo non può farcela. Ma sotto la pelle si alimenterà il rancore. E per contrastarlo servirà tutto. Non solo l’ottima esperienza di governo di questi anni e un grande sindaco. Ci dovremo fare trovare pronti”.

Che cosa discutete di problemi, di criticità, di mancati interventi, di abbandono, di illegalità…Majorino ha capito tutto, ha prefigurato tutto, ha proiettato il modo di agire della sinistra sul mondo del centrodestra e come sempre, le sparate e le promesse annegheranno in un mare di bufale. Io non ci sto: Bestia nel mio lessico elementare, sa di disprezzo, di appartenenza alla serie Z, quasi che la competizione fosse già vinta dalla “razza superiore” di sinistra.

Lettera firmata