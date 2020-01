Certosa: cercano di organizzare rave party. Arrestati mentre forzano cancello del capannone

Nella serata di sabato 25 Gennaio intorno alle dieci e un quarto la polizia ha sventato un rave party abusivo che era stato organizzato in via Brunetti, zona Certosa. Gli agenti hanno sorpreso tre giovani proprio mentre cercavano di forzare il cancello del capannone che avevano scelto per la festa e li hanno arrestati.

Dei tre ragazzi, uno aspettava a bordo di un’auto, un altro faceva il “palo” e il terzo con un flessibile tagliava il lucchetto del cancello. Gli agenti, dopo averli fermati, hanno perquisito l’auto, trovandovi, oltre ad attrezzi per lo scasso, anche tutto il materiale per fare musica durante il rave party, come casse acustiche, mixer, cavi e cuffie, materiale che è stato tutto sequestrato.

I giovani, che sono finiti in manette per danneggiamento aggravato, sono un italiano di 23 anni, un indiano di 30 anni e un albanese di 23 anni, che hanno tutti precedenti specifici per rave e feste abusive. I tre sono stati anche indagati per tentata invasione di terreni e per possesso di grimaldelli .