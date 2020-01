Autostrade: 1000 nuove assunzioni di diplomati e laureati

Il programma di assunzioni prevede l’inserimento di operai, addetti autostradali, tecnici … ed altre figure

Autostrade per l’Italia, una delle più estese reti autostradali europee a pedaggio, che conta 3.020 km di rete e 217 Aree di Servizio servendo 15 regioni e 60 province italiane, con l’inizio del nuovo anno ha approvato le nuove linee guida del Piano Strategico 2020/2023, che contengono le principali direttrici di trasformazione e cambiamento della società e che prevedono anche l’assunzione di 1000 nuove varie figure. Il programma di assunzioni prevede l’inserimento di operai, addetti autostradali, esattori, ingegneri, tecnici… ed altre figure. Poiché la sicurezza su strada, nei cantieri e nei luoghi di lavoro viene considerata una delle priorità fondamentali per lo sviluppo del piano strategico, i nuovi assunti saranno impiegati nella realizzazione delle principali attività contenute nel piano grazie ad una forte valorizzazione delle competenze e delle risorse umane attraverso specifici programmi di formazione e sviluppo dei talenti. Sul sito di Autostrade per l’Italia, nella sezione dedicata al lavoro, sono già presenti … continua a leggere