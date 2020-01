Granelli confessa che in Area C entrano più auto di prima e che l’aumento del biglietto ha reso 81 milioni in più

Illustrando il Bilancio 2020 sulla parte trasporti emergono 2 novità interessanti sulle quali il Comune ha raccontato frottole.

L’aumento del biglietto, entrato in vigore a Luglio, è stato giustificato con un aumento dei servizi e con i costi della nuova M4.

Il Comune però incassa da subito 81 milioni in più, mentre l’entrata in servizio di M4 è di la da venire. Le frequenze di Mm non migliorano. Granelli però continua a frignare con la Regione.

Ancora più comica la situazione di Area C. Il Comune certifica a Bilancio che Area C rende sempre di più: 34 milioni annui anziché 30.

Dunque non serve né all’aria che rimane un problema. Ma non serve manco a decongestionare il traffico perché quest’ultimo è aumentato del 13% dentro Area C !

Serve solo a fare cassa e, tra l’altro, questi soldini non vengono impiegati nella manutenzione stradale.